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Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201

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30.10.2026 09:29:00

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Freitagvormittag gesucht

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Freitagvormittag gesucht

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Helvetia Baloise. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 218,20 CHF zu.

Helvetia Baloise
219.58 CHF 0.96%
Kaufen Verkaufen

Die Helvetia Baloise-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 218,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'834 Punkten notiert. Bei 220,00 CHF erreichte die Helvetia Baloise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 219,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 5'761 Helvetia Baloise-Aktien gehandelt.

Am 17.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 226,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Helvetia Baloise-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2026 auf bis zu 183,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Helvetia Baloise-Aktie derzeit noch 15,95 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 9,27 CHF an Helvetia Baloise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,20 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2027 dürfte Helvetia Baloise am 17.03.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,77 CHF je Helvetia Baloise-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ralph Dinkel / Baloise Holding AG
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Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Long 14’169.97 19.16 SLBXRU
Long 13’860.54 13.79 SNASBU
Long 13’282.09 9.00 S2BJ7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Helvetia Baloise am 30.10.2026

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