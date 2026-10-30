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30.10.2026 09:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Freitagvormittag gesucht
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Helvetia Baloise. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 218,20 CHF zu.
Die Helvetia Baloise-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 218,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'834 Punkten notiert. Bei 220,00 CHF erreichte die Helvetia Baloise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 219,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 5'761 Helvetia Baloise-Aktien gehandelt.
Am 17.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 226,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Helvetia Baloise-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2026 auf bis zu 183,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Helvetia Baloise-Aktie derzeit noch 15,95 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2025 9,27 CHF an Helvetia Baloise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,20 CHF aus.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2027 dürfte Helvetia Baloise am 17.03.2027 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,77 CHF je Helvetia Baloise-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Helvetia Baloise am 30.10.2026
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