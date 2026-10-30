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30.10.2026 12:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Helvetia Baloise. Die Helvetia Baloise-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 217,60 CHF.
Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 12:28 Uhr die Helvetia Baloise-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 217,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'855 Punkten liegt. In der Spitze legte die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 220,00 CHF zu. Der Kurs der Helvetia Baloise-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 217,00 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 219,80 CHF. Zuletzt wechselten 14'560 Helvetia Baloise-Aktien den Besitzer.
Am 17.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 226,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,14 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 183,40 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Helvetia Baloise-Aktie mit einem Verlust von 15,72 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass Helvetia Baloise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,20 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Helvetia Baloise 9,27 CHF aus.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.03.2027 erfolgen.
In der Helvetia Baloise-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 11,77 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Helvetia Baloise am 30.10.2026
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