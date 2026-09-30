Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Mittwochvormittag im Plus

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Helvetia Baloise zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 209,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'843 Punkten notiert. In der Spitze legte die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 210,40 CHF zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 208,80 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 2'319 Helvetia Baloise-Aktien den Besitzer.

Am 17.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 226,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,01 Prozent. Am 09.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 183,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,58 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 9,27 CHF an Helvetia Baloise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,19 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2027 dürfte Helvetia Baloise am 17.03.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,79 CHF je Helvetia Baloise-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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