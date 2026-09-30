Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Nachmittag billiger

Der Helvetia Baloise-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 205,80 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'688 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 205,00 CHF. Bei 208,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 42'573 Helvetia Baloise-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.09.2026 auf bis zu 226,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,11 Prozent könnte die Helvetia Baloise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 183,40 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Helvetia Baloise-Aktie 10,88 Prozent sinken.

Helvetia Baloise-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,19 CHF belaufen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2027 dürfte Helvetia Baloise am 17.03.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,79 CHF je Helvetia Baloise-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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