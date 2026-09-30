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Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201

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30.09.2026 12:29:00

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Mittag mit roten Vorzeichen

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Mittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Helvetia Baloise gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Helvetia Baloise-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 207,80 CHF.

Helvetia Baloise
206.20 CHF -0.91%
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Um 12:28 Uhr fiel die Helvetia Baloise-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 207,80 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'716 Punkten steht. Bei 207,60 CHF markierte die Helvetia Baloise-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 208,80 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Helvetia Baloise-Aktien beläuft sich auf 15'931 Stück.

Bei einem Wert von 226,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.09.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,05 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.03.2026 bei 183,40 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Helvetia Baloise-Aktie mit einem Verlust von 11,74 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,19 CHF. Im Vorjahr hatte Helvetia Baloise 9,27 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Voraussichtlich am 17.03.2027 dürfte Helvetia Baloise Anlegern einen Blick in die Q4 2027-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Helvetia Baloise-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,79 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ralph Dinkel / Baloise Holding AG
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