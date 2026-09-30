Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
30.09.2026 12:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Mittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von Helvetia Baloise gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Helvetia Baloise-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 207,80 CHF.
Um 12:28 Uhr fiel die Helvetia Baloise-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 207,80 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'716 Punkten steht. Bei 207,60 CHF markierte die Helvetia Baloise-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 208,80 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Helvetia Baloise-Aktien beläuft sich auf 15'931 Stück.
Bei einem Wert von 226,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.09.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,05 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.03.2026 bei 183,40 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Helvetia Baloise-Aktie mit einem Verlust von 11,74 Prozent wieder erreichen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,19 CHF. Im Vorjahr hatte Helvetia Baloise 9,27 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Voraussichtlich am 17.03.2027 dürfte Helvetia Baloise Anlegern einen Blick in die Q4 2027-Bilanz gewähren.
Den erwarteten Gewinn je Helvetia Baloise-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,79 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Helvetia Baloise-Aktie
Helvetia Baloise-Aktie höher: VivaFlex für flexible Altersvorsorge lanciert
Helvetia Baloise-Aktie tiefrot: Dennis Giavina zum Technologie-Chef Schweiz ernannt
Helvetia Baloise Aktie wird belohnt: Fusion zahlt sich bei der Rendite bereits aus - Stellenabbau
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Helvetia Baloise Holding AG
|
16:29
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Nachmittag billiger (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
12:29
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Mittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:29
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Mittwochvormittag im Plus (finanzen.ch)
|
28.09.26
|SIX-Handel: SLI verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
28.09.26
|SLI aktuell: SLI mit Zuschlägen (finanzen.ch)