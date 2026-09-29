Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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29.09.2026 09:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Vormittag nahe Vortagesniveau
Die Aktie von Helvetia Baloise hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Helvetia Baloise-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 209,00 CHF.
Im SIX SX-Handel kam die Helvetia Baloise-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 209,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 19'761 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Helvetia Baloise-Aktie sogar auf 209,40 CHF. Bei 208,80 CHF markierte die Helvetia Baloise-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 209,40 CHF. Bisher wurden via SIX SX 3'192 Helvetia Baloise-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 17.09.2026 markierte das Papier bei 226,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Helvetia Baloise-Aktie mit einem Kursplus von 8,42 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (183,40 CHF). Derzeit notiert die Helvetia Baloise-Aktie damit 13,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,19 CHF. Im Vorjahr hatte Helvetia Baloise 9,27 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Kennzahlen für Q4 2027 dürfte Helvetia Baloise am 17.03.2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Helvetia Baloise-Aktie in Höhe von 11,79 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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