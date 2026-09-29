Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Das Papier von Helvetia Baloise gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 208,80 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'775 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Helvetia Baloise-Aktie bisher bei 208,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 209,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 50'615 Helvetia Baloise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 226,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.09.2026). Gewinne von 8,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 183,40 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Helvetia Baloise-Aktie 13,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Helvetia Baloise-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,19 CHF belaufen.

Voraussichtlich am 17.03.2027 dürfte Helvetia Baloise Anlegern einen Blick in die Q4 2027-Bilanz gewähren.

In der Helvetia Baloise-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 11,79 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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