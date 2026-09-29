Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Mittag kaum bewegt

Die Helvetia Baloise-Aktie kam im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 209,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'857 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 210,40 CHF. In der Spitze fiel die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 208,80 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 209,40 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Helvetia Baloise-Aktien beläuft sich auf 22'874 Stück.

Am 17.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 226,60 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,32 Prozent könnte die Helvetia Baloise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 183,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Helvetia Baloise-Aktie damit 14,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 9,27 CHF an Helvetia Baloise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,19 CHF aus.

Mit der Q4 2027-Bilanzvorlage von Helvetia Baloise wird am 17.03.2027 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,79 CHF je Aktie in den Helvetia Baloise-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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