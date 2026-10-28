|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
28.10.2026 09:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Vormittag billiger
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Helvetia Baloise. Das Papier von Helvetia Baloise gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 214,60 CHF abwärts.
Die Helvetia Baloise-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 214,60 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'500 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Helvetia Baloise-Aktie bisher bei 214,40 CHF. Bei 214,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Helvetia Baloise-Aktien beläuft sich auf 1'740 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 17.09.2026 auf bis zu 226,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Helvetia Baloise-Aktie derzeit noch 5,59 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.03.2026 bei 183,40 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Helvetia Baloise-Aktie 17,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 9,27 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,20 CHF je Helvetia Baloise-Aktie.
Voraussichtlich am 17.03.2027 dürfte Helvetia Baloise Anlegern einen Blick in die Q4 2027-Bilanz gewähren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Helvetia Baloise einen Gewinn von 11,77 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Helvetia Baloise-Aktie
Helvetia Baloise-Aktie höher: VivaFlex für flexible Altersvorsorge lanciert
Helvetia Baloise-Aktie tiefrot: Dennis Giavina zum Technologie-Chef Schweiz ernannt
Helvetia Baloise Aktie wird belohnt: Fusion zahlt sich bei der Rendite bereits aus - Stellenabbau
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Helvetia Baloise Holding AG
|
07:05
|Vertraut, fremd, urban Zwei neue Ausstellungen im Helvetia Art Foyer und im Kunstforum Baloise Park (EQS Group)
|
07:05
|Familiar, uncanny, urban Two new exhibitions in the Helvetia Art Foyer and the Baloise Park Art Forum (EQS Group)
|
28.10.26
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise macht am Mittwochnachmittag Boden gut (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Vormittag billiger (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Börse Zürich: SLI nachmittags im Aufwind (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI sackt zum Handelsstart ab (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Schwacher Handel in Zürich: SLI zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Helvetia Baloise Holding AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Helvetia Baloise am 28.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen freundlich - Nikkei stark
An den Börsen in Fernost geht es am Donnerstag uneinheitlich zu.