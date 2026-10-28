Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Vormittag billiger

Die Helvetia Baloise-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 214,60 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'500 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Helvetia Baloise-Aktie bisher bei 214,40 CHF. Bei 214,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Helvetia Baloise-Aktien beläuft sich auf 1'740 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 17.09.2026 auf bis zu 226,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Helvetia Baloise-Aktie derzeit noch 5,59 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.03.2026 bei 183,40 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Helvetia Baloise-Aktie 17,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 9,27 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,20 CHF je Helvetia Baloise-Aktie.

Voraussichtlich am 17.03.2027 dürfte Helvetia Baloise Anlegern einen Blick in die Q4 2027-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Helvetia Baloise einen Gewinn von 11,77 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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