Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise macht am Mittwochnachmittag Boden gut

Das Papier von Helvetia Baloise konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 216,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'592 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Helvetia Baloise-Aktie bei 216,60 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 214,80 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 23'160 Helvetia Baloise-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 226,60 CHF erreichte der Titel am 17.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 183,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 15,09 Prozent könnte die Helvetia Baloise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 9,27 CHF an Helvetia Baloise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,20 CHF aus.

Helvetia Baloise wird die nächste Bilanz für Q4 2027 voraussichtlich am 17.03.2027 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Helvetia Baloise-Aktie in Höhe von 11,77 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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