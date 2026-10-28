Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Mittag im Minus

Die Helvetia Baloise-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 215,20 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'484 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Helvetia Baloise-Aktie bei 214,40 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 214,80 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 14'305 Helvetia Baloise-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.09.2026 bei 226,60 CHF. Mit einem Zuwachs von 5,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 183,40 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Helvetia Baloise-Aktie liegt somit 17,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,20 CHF, nach 9,27 CHF im Jahr 2025.

Die Helvetia Baloise-Bilanz für Q4 2027 wird am 17.03.2027 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Helvetia Baloise ein EPS in Höhe von 11,77 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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