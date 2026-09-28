Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Vormittag mit Aufschlag

Um 09:28 Uhr wies die Helvetia Baloise-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 214,40 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'917 Punkten liegt. Die Helvetia Baloise-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 214,80 CHF aus. Bei 214,40 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 2'370 Helvetia Baloise-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.09.2026 auf bis zu 226,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,69 Prozent könnte die Helvetia Baloise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.03.2026 bei 183,40 CHF. Abschläge von 14,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 9,27 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,19 CHF je Helvetia Baloise-Aktie.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2027 dürfte Helvetia Baloise am 17.03.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Helvetia Baloise-Gewinn in Höhe von 11,78 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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