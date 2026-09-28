Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Nachmittag Verlust reich

Die Aktionäre schickten das Papier von Helvetia Baloise nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,1 Prozent auf 211,40 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'848 Punkten steht. Der Kurs der Helvetia Baloise-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 210,00 CHF nach. Bei 214,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 45'414 Helvetia Baloise-Aktien den Besitzer.

Am 17.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 226,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Helvetia Baloise-Aktie mit einem Kursplus von 7,19 Prozent wieder erreichen. Am 09.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 183,40 CHF ab. Mit Abgaben von 13,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Helvetia Baloise-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,19 CHF aus.

Die Helvetia Baloise-Bilanz für Q4 2027 wird am 17.03.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Helvetia Baloise-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,78 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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