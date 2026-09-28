Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
28.09.2026 16:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Nachmittag Verlust reich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Helvetia Baloise. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,1 Prozent auf 211,40 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Helvetia Baloise nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,1 Prozent auf 211,40 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'848 Punkten steht. Der Kurs der Helvetia Baloise-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 210,00 CHF nach. Bei 214,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 45'414 Helvetia Baloise-Aktien den Besitzer.
Am 17.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 226,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Helvetia Baloise-Aktie mit einem Kursplus von 7,19 Prozent wieder erreichen. Am 09.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 183,40 CHF ab. Mit Abgaben von 13,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten Helvetia Baloise-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,19 CHF aus.
Die Helvetia Baloise-Bilanz für Q4 2027 wird am 17.03.2027 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je Helvetia Baloise-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,78 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Helvetia Baloise-Aktie
Helvetia Baloise-Aktie höher: VivaFlex für flexible Altersvorsorge lanciert
Helvetia Baloise-Aktie tiefrot: Dennis Giavina zum Technologie-Chef Schweiz ernannt
Helvetia Baloise Aktie wird belohnt: Fusion zahlt sich bei der Rendite bereits aus - Stellenabbau
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Helvetia Baloise Holding AG
|
16:29
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Nachmittag Verlust reich (finanzen.ch)
|
15:58
|SLI aktuell: SLI mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
12:29
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise verzeichnet am Mittag Verluste (finanzen.ch)
|
12:26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI am Mittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
09:29
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Vormittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Schwacher Handel: SLI fällt schlussendlich (finanzen.ch)
Analysen zu Helvetia Baloise Holding AG
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX wenig bewegt -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert knapp im Plus. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. An den Börsen in Asien zeigte sich am Montag eine uneinheitliche Entwicklung.