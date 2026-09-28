Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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28.09.2026 12:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise verzeichnet am Mittag Verluste
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Helvetia Baloise. Die Helvetia Baloise-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 211,80 CHF.
Die Helvetia Baloise-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 211,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'821 Punkten steht. In der Spitze büsste die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 211,40 CHF ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 214,40 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Helvetia Baloise-Aktien beläuft sich auf 19'394 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (226,60 CHF) erklomm das Papier am 17.09.2026. Der derzeitige Kurs der Helvetia Baloise-Aktie liegt somit 6,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 183,40 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 13,41 Prozent würde die Helvetia Baloise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,19 CHF. Im Vorjahr erhielten Helvetia Baloise-Aktionäre 9,27 CHF je Wertpapier.
Am 17.03.2027 werden die Q4 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
In der Helvetia Baloise-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 11,78 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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