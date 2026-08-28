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Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201

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28.08.2026 09:29:00

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Vormittag gesucht

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Vormittag gesucht

Die Aktie von Helvetia Baloise gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Helvetia Baloise konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 215,20 CHF.

Helvetia Baloise
214.99 CHF 0.83%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr wies die Helvetia Baloise-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 215,20 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'326 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Helvetia Baloise-Aktie sogar auf 215,40 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 214,40 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 2'901 Helvetia Baloise-Aktien den Besitzer.

Am 22.04.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 225,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 4,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 183,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Helvetia Baloise-Aktie.

Zuletzt erhielten Helvetia Baloise-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,28 CHF aus.

Voraussichtlich am 17.09.2026 dürfte Helvetia Baloise Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Helvetia Baloise im Jahr 2026 11,54 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Helvetia Gruppe
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