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Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201

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28.08.2026 16:29:00

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise zeigt sich am Nachmittag fester

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise zeigt sich am Nachmittag fester

Die Aktie von Helvetia Baloise gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Helvetia Baloise-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 215,20 CHF.

Helvetia Baloise
214.99 CHF 0.83%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Helvetia Baloise konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 215,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'289 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Helvetia Baloise-Aktie bei 215,40 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 214,40 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 27'197 Helvetia Baloise-Aktien umgesetzt.

Bei 225,00 CHF markierte der Titel am 22.04.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Helvetia Baloise-Aktie. Am 09.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 183,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 14,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 9,27 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,28 CHF je Helvetia Baloise-Aktie.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.09.2026 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,54 CHF je Helvetia Baloise-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ralph Dinkel / Baloise Holding AG
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