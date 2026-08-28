Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise zeigt sich am Nachmittag fester

Das Papier von Helvetia Baloise konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 215,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'289 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Helvetia Baloise-Aktie bei 215,40 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 214,40 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 27'197 Helvetia Baloise-Aktien umgesetzt.

Bei 225,00 CHF markierte der Titel am 22.04.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Helvetia Baloise-Aktie. Am 09.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 183,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 14,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 9,27 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,28 CHF je Helvetia Baloise-Aktie.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.09.2026 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,54 CHF je Helvetia Baloise-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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