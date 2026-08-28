Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
28.08.2026 16:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise zeigt sich am Nachmittag fester
Die Aktie von Helvetia Baloise gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Helvetia Baloise-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 215,20 CHF.
Das Papier von Helvetia Baloise konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 215,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'289 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Helvetia Baloise-Aktie bei 215,40 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 214,40 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 27'197 Helvetia Baloise-Aktien umgesetzt.
Bei 225,00 CHF markierte der Titel am 22.04.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Helvetia Baloise-Aktie. Am 09.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 183,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 14,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 9,27 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,28 CHF je Helvetia Baloise-Aktie.
Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.09.2026 veröffentlicht.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,54 CHF je Helvetia Baloise-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Helvetia Baloise-Aktie
Helvetia Baloise-Aktie sinkt: S&P bestätigt Rating "A+" mit stabilem Ausblick
Helvetia Baloise-Aktie leichter: Anleihen über 275 Millionen Franken wird zurückbezahlt
Helvetia Baloise-Aktie in Grün: Finma-Genehmigung zur Zusammenlegung der beiden Versicherungsgesellschaften
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Helvetia Baloise Holding AG
|
28.08.26
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Vormittag gesucht (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Freundlicher Handel in Zürich: Börsianer lassen SLI zum Start steigen (finanzen.ch)
|
27.08.26
|SLI aktuell: SLI nachmittags in Rot (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Schwacher Handel in Zürich: SLI zum Start in Rot (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Helvetia lanciert neuartige Kaskovariante zwischen Voll- und Teilkasko (EQS Group)
|
27.08.26
|Helvetia launches new type of insurance to bridge the gap between fully and partially comprehensive cover (EQS Group)