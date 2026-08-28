Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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28.08.2026 12:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Mittag auf grünem Terrain
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Helvetia Baloise. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 214,20 CHF zu.
Im SIX SX-Handel gewannen die Helvetia Baloise-Papiere um 12:28 Uhr 0,5 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'301 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Helvetia Baloise-Aktie bei 215,40 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 214,40 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 13'259 Helvetia Baloise-Aktien den Besitzer.
Bei 225,00 CHF erreichte der Titel am 22.04.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,04 Prozent könnte die Helvetia Baloise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 183,40 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Helvetia Baloise-Aktie damit 16,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Helvetia Baloise-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 9,27 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,28 CHF aus.
Am 17.09.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,54 CHF je Aktie in den Helvetia Baloise-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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