Um 09:28 Uhr rutschte die Helvetia Baloise-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 220,40 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'860 Punkten notiert. Der Kurs der Helvetia Baloise-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 219,60 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 219,60 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 2'755 Helvetia Baloise-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.11.2026 bei 231,00 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Helvetia Baloise-Aktie somit 4,59 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2026 auf bis zu 183,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,79 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,20 CHF, nach 9,27 CHF im Jahr 2025.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.03.2027 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,74 CHF je Helvetia Baloise-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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