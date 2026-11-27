Der Helvetia Baloise-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 220,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'897 Punkten liegt. Bei 219,60 CHF markierte die Helvetia Baloise-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 219,60 CHF. Von der Helvetia Baloise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 28'501 Stück gehandelt.

Am 16.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 231,00 CHF. Derzeit notiert die Helvetia Baloise-Aktie damit 4,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (183,40 CHF). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Helvetia Baloise-Aktie derzeit noch 16,86 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,20 CHF, nach 9,27 CHF im Jahr 2025.

Die Kennzahlen für Q4 2027 dürfte Helvetia Baloise am 17.03.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Helvetia Baloise-Gewinn in Höhe von 11,74 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Helvetia Baloise-Aktie

Aktie im Blick: Versicherer Helvetia konzentriert sich vorerst auf Integration von Baloise

Helvetia Baloise-Aktie höher: VivaFlex für flexible Altersvorsorge lanciert

Helvetia Baloise-Aktie tiefrot: Dennis Giavina zum Technologie-Chef Schweiz ernannt