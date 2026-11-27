|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
27.11.2026 16:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise büsst am Nachmittag ein
Die Aktie von Helvetia Baloise gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 220,60 CHF.
Der Helvetia Baloise-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 220,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'897 Punkten liegt. Bei 219,60 CHF markierte die Helvetia Baloise-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 219,60 CHF. Von der Helvetia Baloise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 28'501 Stück gehandelt.
Am 16.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 231,00 CHF. Derzeit notiert die Helvetia Baloise-Aktie damit 4,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (183,40 CHF). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Helvetia Baloise-Aktie derzeit noch 16,86 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,20 CHF, nach 9,27 CHF im Jahr 2025.
Die Kennzahlen für Q4 2027 dürfte Helvetia Baloise am 17.03.2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Helvetia Baloise-Gewinn in Höhe von 11,74 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Helvetia Baloise-Aktie
Aktie im Blick: Versicherer Helvetia konzentriert sich vorerst auf Integration von Baloise
Helvetia Baloise-Aktie höher: VivaFlex für flexible Altersvorsorge lanciert
Helvetia Baloise-Aktie tiefrot: Dennis Giavina zum Technologie-Chef Schweiz ernannt
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Helvetia Baloise Holding AG
|
27.11.26
|Optimismus in Zürich: SLI zum Handelsende stärker (finanzen.ch)
|
27.11.26
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise büsst am Nachmittag ein (finanzen.ch)
|
27.11.26
|Optimismus in Zürich: SLI am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
27.11.26
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Mittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
27.11.26
|Börse Zürich: Anleger lassen SLI am Freitagmittag steigen (finanzen.ch)
|
27.11.26
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Freitagvormittag schwächer (finanzen.ch)
|
27.11.26
|Zuversicht in Zürich: SLI-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.ch)
Analysen zu Helvetia Baloise Holding AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Helvetia Baloise am 27.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen im Plus -- SMI verabschiedet sich mit Gewinnen ins Wochenende -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen letztlich deutlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.