|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
27.11.2026 12:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Mittag mit roter Tendenz
Die Aktie von Helvetia Baloise gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Helvetia Baloise-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 221,60 CHF.
Die Helvetia Baloise-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 221,60 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'878 Punkten notiert. Bei 219,60 CHF markierte die Helvetia Baloise-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 219,60 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 11'661 Helvetia Baloise-Aktien.
Bei 231,00 CHF markierte der Titel am 16.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,24 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 183,40 CHF am 09.03.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,20 CHF, nach 9,27 CHF im Jahr 2025.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2027 dürfte Helvetia Baloise am 17.03.2027 vorlegen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,74 CHF je Helvetia Baloise-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Helvetia Baloise-Aktie
Aktie im Blick: Versicherer Helvetia konzentriert sich vorerst auf Integration von Baloise
Helvetia Baloise-Aktie höher: VivaFlex für flexible Altersvorsorge lanciert
Helvetia Baloise-Aktie tiefrot: Dennis Giavina zum Technologie-Chef Schweiz ernannt
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Helvetia Baloise Holding AG
|
12:29
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Mittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Zürich: Anleger lassen SLI am Freitagmittag steigen (finanzen.ch)
|
09:29
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Freitagvormittag schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Zürich: SLI-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise zeigt sich am Nachmittag gestärkt (finanzen.ch)
|
24.11.26
|One in four burglaries occurs between the clocks going back and the end of the year (EQS Group)
|
24.11.26
|Jeder vierte Einbruch findet zwischen Zeitumstellung und Jahresende statt (EQS Group)
Analysen zu Helvetia Baloise Holding AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester -- DAX legt zu -- Asiens Börsen schlussendlich deutlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen im Handel am Freitag Gewinne. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.