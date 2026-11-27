Die Helvetia Baloise-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 221,60 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'878 Punkten notiert. Bei 219,60 CHF markierte die Helvetia Baloise-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 219,60 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 11'661 Helvetia Baloise-Aktien.

Bei 231,00 CHF markierte der Titel am 16.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,24 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 183,40 CHF am 09.03.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,20 CHF, nach 9,27 CHF im Jahr 2025.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2027 dürfte Helvetia Baloise am 17.03.2027 vorlegen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,74 CHF je Helvetia Baloise-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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