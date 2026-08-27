Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

Die Aktionäre schickten das Papier von Helvetia Baloise nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,4 Prozent auf 214,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'317 Punkten tendiert. Die Helvetia Baloise-Aktie zog in der Spitze bis auf 214,20 CHF an. Bei 213,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'764 Helvetia Baloise-Aktien.

Bei 225,00 CHF markierte der Titel am 22.04.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Helvetia Baloise-Aktie derzeit noch 5,04 Prozent Luft nach oben. Am 09.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 183,40 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Helvetia Baloise-Aktie damit 16,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,28 CHF, nach 9,27 CHF im Jahr 2025.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.09.2026 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,54 CHF je Helvetia Baloise-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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