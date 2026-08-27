Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Helvetia Baloise nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,3 Prozent auf 212,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'208 Punkten steht. Im Tief verlor die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 212,20 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 213,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 38'448 Helvetia Baloise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.04.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 225,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Helvetia Baloise-Aktie. Am 09.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 183,40 CHF ab. Mit Abgaben von 13,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 9,27 CHF an Helvetia Baloise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,28 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Helvetia Baloise am 17.09.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Helvetia Baloise-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,54 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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