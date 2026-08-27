Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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27.08.2026 12:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise verzeichnet am Donnerstagmittag Verluste
Die Aktie von Helvetia Baloise gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 212,60 CHF.
Die Helvetia Baloise-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 212,60 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'328 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 212,20 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 213,00 CHF. Zuletzt wechselten 14'670 Helvetia Baloise-Aktien den Besitzer.
Am 22.04.2026 markierte das Papier bei 225,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Helvetia Baloise-Aktie ist somit 5,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 183,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 13,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten Helvetia Baloise-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,28 CHF aus.
Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.09.2026 veröffentlicht.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,54 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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