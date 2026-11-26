Die Aktionäre schickten das Papier von Helvetia Baloise nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,9 Prozent auf 221,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'789 Punkten tendiert. Bei 221,00 CHF erreichte die Helvetia Baloise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 219,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 1'659 Helvetia Baloise-Aktien umgesetzt.

Am 16.11.2026 markierte das Papier bei 231,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 4,52 Prozent Plus fehlen der Helvetia Baloise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 183,40 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Helvetia Baloise-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,20 CHF aus.

Am 17.03.2027 werden die Q4 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Helvetia Baloise ein EPS in Höhe von 11,74 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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