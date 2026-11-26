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26.11.2026 16:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise zeigt sich am Nachmittag gestärkt
Die Aktie von Helvetia Baloise gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Helvetia Baloise-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 222,40 CHF nach oben.
Die Aktionäre schickten das Papier von Helvetia Baloise nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,6 Prozent auf 222,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'835 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 222,60 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 219,20 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Helvetia Baloise-Aktien beläuft sich auf 17'531 Stück.
Am 16.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 231,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (183,40 CHF). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Helvetia Baloise-Aktie derzeit noch 17,54 Prozent Luft nach unten.
Nach 9,27 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,20 CHF je Helvetia Baloise-Aktie.
Helvetia Baloise dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2027 voraussichtlich am 17.03.2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Helvetia Baloise-Gewinn in Höhe von 11,74 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Helvetia Baloise am 26.11.2026
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