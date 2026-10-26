Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Montagvormittag nahe Nulllinie

Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der Helvetia Baloise-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 211,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'427 Punkten notiert. Die Helvetia Baloise-Aktie zog in der Spitze bis auf 211,40 CHF an. Das bisherige Tagestief markierte Helvetia Baloise-Aktie bei 210,40 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 211,00 CHF. Bisher wurden heute 3'982 Helvetia Baloise-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 226,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.09.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Helvetia Baloise-Aktie derzeit noch 7,19 Prozent Luft nach oben. Am 09.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 183,40 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Helvetia Baloise-Aktie mit einem Verlust von 13,25 Prozent wieder erreichen.

Für Helvetia Baloise-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,20 CHF ausgeschüttet werden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2027 dürfte Helvetia Baloise am 17.03.2027 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Helvetia Baloise-Aktie in Höhe von 11,77 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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