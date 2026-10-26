|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
26.10.2026 09:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Montagvormittag nahe Nulllinie
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Helvetia Baloise. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Helvetia Baloise-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 211,40 CHF.
Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der Helvetia Baloise-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 211,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'427 Punkten notiert. Die Helvetia Baloise-Aktie zog in der Spitze bis auf 211,40 CHF an. Das bisherige Tagestief markierte Helvetia Baloise-Aktie bei 210,40 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 211,00 CHF. Bisher wurden heute 3'982 Helvetia Baloise-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 226,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.09.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Helvetia Baloise-Aktie derzeit noch 7,19 Prozent Luft nach oben. Am 09.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 183,40 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Helvetia Baloise-Aktie mit einem Verlust von 13,25 Prozent wieder erreichen.
Für Helvetia Baloise-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,20 CHF ausgeschüttet werden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2027 dürfte Helvetia Baloise am 17.03.2027 vorlegen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Helvetia Baloise-Aktie in Höhe von 11,77 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Helvetia Baloise-Aktie
Helvetia Baloise-Aktie höher: VivaFlex für flexible Altersvorsorge lanciert
Helvetia Baloise-Aktie tiefrot: Dennis Giavina zum Technologie-Chef Schweiz ernannt
Helvetia Baloise Aktie wird belohnt: Fusion zahlt sich bei der Rendite bereits aus - Stellenabbau
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Helvetia Baloise Holding AG
|
09:29
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Montagvormittag nahe Nulllinie (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Schwacher Handel in Zürich: SLI zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Freitagnachmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
23.10.26
|SLI-Handel aktuell: SLI sackt am Freitagnachmittag ab (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Mittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Freitagshandel in Zürich: SLI schwächelt (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Börse Zürich in Grün: SLI liegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
21.10.26
|SLI-Handel aktuell: SLI notiert mittags im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Helvetia Baloise Holding AG
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: SMI etwas fester -- DAX mit Stabilisierungstendenzen -- Asiens Börsen uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt starten mit kleinen Gewinnen in den Montagshandel. An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.