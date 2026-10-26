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26.10.2026 12:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Montagmittag fester
Die Aktie von Helvetia Baloise zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 211,60 CHF zu.
Das Papier von Helvetia Baloise legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 211,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'464 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 212,40 CHF zu. Mit einem Wert von 211,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 23'177 Helvetia Baloise-Aktien umgesetzt.
Bei 226,60 CHF markierte der Titel am 17.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Helvetia Baloise-Aktie somit 6,62 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 183,40 CHF. Dieser Wert wurde am 09.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für Helvetia Baloise-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,20 CHF ausgeschüttet werden.
Die Vorlage der Q4 2027-Finanzergebnisse wird am 17.03.2027 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Helvetia Baloise einen Gewinn von 11,77 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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