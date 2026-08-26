Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise steigt am Vormittag

Die Helvetia Baloise-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 216,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'469 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 216,40 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 215,80 CHF. Bisher wurden heute 3'382 Helvetia Baloise-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.04.2026 auf bis zu 225,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Helvetia Baloise-Aktie liegt somit 3,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 09.03.2026 Kursverluste bis auf 183,40 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,17 Prozent könnte die Helvetia Baloise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Helvetia Baloise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,27 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,28 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Helvetia Baloise am 17.09.2026 vorlegen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,54 CHF je Helvetia Baloise-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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