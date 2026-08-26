Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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26.08.2026 09:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise steigt am Vormittag
Die Aktie von Helvetia Baloise gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Helvetia Baloise zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 216,20 CHF.
Die Helvetia Baloise-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 216,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'469 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 216,40 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 215,80 CHF. Bisher wurden heute 3'382 Helvetia Baloise-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 22.04.2026 auf bis zu 225,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Helvetia Baloise-Aktie liegt somit 3,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 09.03.2026 Kursverluste bis auf 183,40 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,17 Prozent könnte die Helvetia Baloise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 erhielten Helvetia Baloise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,27 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,28 CHF.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Helvetia Baloise am 17.09.2026 vorlegen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,54 CHF je Helvetia Baloise-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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