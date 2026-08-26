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Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201

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26.08.2026 16:29:00

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Helvetia Baloise gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Helvetia Baloise-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 214,60 CHF abwärts.

Helvetia Baloise
215.84 CHF 0.92%
Kaufen Verkaufen

Die Helvetia Baloise-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 214,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'488 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 214,40 CHF. Bei 215,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Helvetia Baloise-Aktien beläuft sich auf 25'690 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.04.2026 bei 225,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Helvetia Baloise-Aktie. Bei 183,40 CHF fiel das Papier am 09.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Helvetia Baloise-Aktie ist somit 14,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten Helvetia Baloise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,27 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,28 CHF.

Helvetia Baloise wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 17.09.2026 vorlegen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Helvetia Baloise ein EPS in Höhe von 11,54 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ralph Dinkel / Baloise Holding AG
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