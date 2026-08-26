Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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26.08.2026 12:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Mittag nahe Vortagesniveau
Die Aktie von Helvetia Baloise zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Die Helvetia Baloise-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 215,40 CHF an der Tafel.
Die Helvetia Baloise-Aktie wies um 12:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 215,40 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'508 Punkten steht. Die Helvetia Baloise-Aktie legte bis auf 216,40 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 215,40 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 215,80 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 14'319 Helvetia Baloise-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.04.2026 bei 225,00 CHF. 4,46 Prozent Plus fehlen der Helvetia Baloise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.03.2026 bei 183,40 CHF. Der derzeitige Kurs der Helvetia Baloise-Aktie liegt somit 17,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Helvetia Baloise-Aktionäre betrug im Jahr 2025 9,27 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,28 CHF belaufen.
Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Helvetia Baloise am 17.09.2026 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Helvetia Baloise-Aktie in Höhe von 11,54 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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