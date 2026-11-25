Um 09:28 Uhr sprang die Helvetia Baloise-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 221,40 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'847 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Helvetia Baloise-Aktie zog in der Spitze bis auf 221,80 CHF an. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 221,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 3'238 Helvetia Baloise-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (231,00 CHF) erklomm das Papier am 16.11.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Helvetia Baloise-Aktie. Bei 183,40 CHF fiel das Papier am 09.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 17,16 Prozent könnte die Helvetia Baloise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Helvetia Baloise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,20 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Helvetia Baloise 9,27 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2027 dürfte Helvetia Baloise am 17.03.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Helvetia Baloise im Jahr 2026 11,74 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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