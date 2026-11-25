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25.11.2026 12:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise zieht am Mittwochmittag an
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Helvetia Baloise. Im SIX SX-Handel gewannen die Helvetia Baloise-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.
Die Helvetia Baloise-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 220,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'844 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Helvetia Baloise-Aktie bei 222,40 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 221,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14'411 Helvetia Baloise-Aktien umgesetzt.
Am 16.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 231,00 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,62 Prozent. Bei 183,40 CHF fiel das Papier am 09.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Helvetia Baloise-Aktie 20,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Helvetia Baloise-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,20 CHF belaufen.
Helvetia Baloise wird die nächste Bilanz für Q4 2027 voraussichtlich am 17.03.2027 vorlegen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Helvetia Baloise-Gewinn in Höhe von 11,74 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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