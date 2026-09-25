Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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25.09.2026 09:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Freitagvormittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Helvetia Baloise gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Helvetia Baloise-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 214,20 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Helvetia Baloise nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,6 Prozent auf 214,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'822 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Helvetia Baloise-Aktie sogar auf 214,40 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 213,20 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 2'411 Helvetia Baloise-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.09.2026 bei 226,60 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,79 Prozent könnte die Helvetia Baloise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 183,40 CHF. Dieser Wert wurde am 09.03.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,19 CHF. Im Vorjahr hatte Helvetia Baloise 9,27 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Kennzahlen für Q4 2027 dürfte Helvetia Baloise am 17.03.2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,78 CHF je Aktie in den Helvetia Baloise-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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