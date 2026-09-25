Helvetia Baloise Aktie News: Anleger schicken Helvetia Baloise am Freitagnachmittag auf rotes Terrain

Das Papier von Helvetia Baloise gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 212,60 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'762 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 212,40 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 213,20 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 37'065 Helvetia Baloise-Aktien den Besitzer.

Am 17.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 226,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Helvetia Baloise-Aktie liegt somit 6,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 183,40 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Helvetia Baloise-Aktie derzeit noch 13,73 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Helvetia Baloise-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,19 CHF aus.

Am 17.03.2027 dürfte die Q4 2027-Bilanz von Helvetia Baloise veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Helvetia Baloise-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,78 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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