Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
25.09.2026 16:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Anleger schicken Helvetia Baloise am Freitagnachmittag auf rotes Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Helvetia Baloise. Die Helvetia Baloise-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 212,60 CHF ab.
Das Papier von Helvetia Baloise gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 212,60 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'762 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 212,40 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 213,20 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 37'065 Helvetia Baloise-Aktien den Besitzer.
Am 17.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 226,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Helvetia Baloise-Aktie liegt somit 6,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 183,40 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Helvetia Baloise-Aktie derzeit noch 13,73 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten Helvetia Baloise-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,19 CHF aus.
Am 17.03.2027 dürfte die Q4 2027-Bilanz von Helvetia Baloise veröffentlicht werden.
Den erwarteten Gewinn je Helvetia Baloise-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,78 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Helvetia Baloise-Aktie
Helvetia Baloise-Aktie höher: VivaFlex für flexible Altersvorsorge lanciert
Helvetia Baloise-Aktie tiefrot: Dennis Giavina zum Technologie-Chef Schweiz ernannt
Helvetia Baloise Aktie wird belohnt: Fusion zahlt sich bei der Rendite bereits aus - Stellenabbau
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Helvetia Baloise Holding AG
|
16:29
|Helvetia Baloise Aktie News: Anleger schicken Helvetia Baloise am Freitagnachmittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
12:29
|Helvetia Baloise Aktie News: Anleger schicken Helvetia Baloise am Freitagmittag ins Plus (finanzen.ch)
|
09:29
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Freitagvormittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Schwacher Handel: SLI fällt schlussendlich (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Minuszeichen in Zürich: SLI zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
23.09.26
|SIX-Handel SLI liegt am Mittag im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Helvetia Baloise Holding AG
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- SMI beendet Handel fester -- DAX letztlich mit Aufschlägen -- Börsen in Asien gehen uneinheitlich ins Wochenende
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. An den Börsen in Asien zeigte sich eine uneinheitliche Entwicklung.