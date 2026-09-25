Helvetia Baloise Aktie News: Anleger schicken Helvetia Baloise am Freitagmittag ins Plus

Um 12:28 Uhr ging es für das Helvetia Baloise-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 214,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'803 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 214,80 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 213,20 CHF. Bisher wurden heute 21'899 Helvetia Baloise-Aktien gehandelt.

Am 17.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 226,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Helvetia Baloise-Aktie. Am 09.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 183,40 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 14,38 Prozent könnte die Helvetia Baloise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,19 CHF. Im Vorjahr hatte Helvetia Baloise 9,27 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 17.03.2027 dürfte die Q4 2027-Bilanz von Helvetia Baloise veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Helvetia Baloise-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,78 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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