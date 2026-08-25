Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise gewinnt am Dienstagvormittag

Um 09:28 Uhr wies die Helvetia Baloise-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 214,00 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'325 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Helvetia Baloise-Aktie bei 214,40 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 213,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Helvetia Baloise-Aktien beläuft sich auf 1'734 Stück.

Am 22.04.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 225,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.03.2026 bei 183,40 CHF. Abschläge von 14,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF an Helvetia Baloise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,29 CHF.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Helvetia Baloise wird am 17.09.2026 gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,58 CHF je Helvetia Baloise-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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