Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Dienstagnachmittag gefragt

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 214,20 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'387 Punkten tendiert. Bei 214,60 CHF erreichte die Helvetia Baloise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 213,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 32'174 Helvetia Baloise-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.04.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 225,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,04 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 183,40 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Helvetia Baloise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,27 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,29 CHF.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 17.09.2026 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,58 CHF je Helvetia Baloise-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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