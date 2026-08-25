Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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25.08.2026 12:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Helvetia Baloise. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 213,80 CHF zu.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 213,80 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'373 Punkten liegt. Bei 214,40 CHF erreichte die Helvetia Baloise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 213,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 16'908 Helvetia Baloise-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.04.2026 bei 225,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 183,40 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 14,22 Prozent könnte die Helvetia Baloise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem Helvetia Baloise seine Aktionäre 2025 mit 9,27 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,29 CHF je Aktie ausschütten.
Helvetia Baloise wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 17.09.2026 vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 11,58 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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