|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
24.11.2026 09:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise gewinnt am Vormittag an Fahrt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Helvetia Baloise. Im SIX SX-Handel gewannen die Helvetia Baloise-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.
Die Helvetia Baloise-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 220,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'764 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 220,20 CHF zu. Bei 219,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'208 Helvetia Baloise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (231,00 CHF) erklomm das Papier am 16.11.2026. Derzeit notiert die Helvetia Baloise-Aktie damit 4,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 183,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2026). Mit Abgaben von 16,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem Helvetia Baloise seine Aktionäre 2025 mit 9,27 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,20 CHF je Aktie ausschütten.
Am 17.03.2027 dürfte die Q4 2027-Bilanz von Helvetia Baloise veröffentlicht werden.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,77 CHF je Helvetia Baloise-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Helvetia Baloise-Aktie
Aktie im Blick: Versicherer Helvetia konzentriert sich vorerst auf Integration von Baloise
Helvetia Baloise-Aktie höher: VivaFlex für flexible Altersvorsorge lanciert
Helvetia Baloise-Aktie tiefrot: Dennis Giavina zum Technologie-Chef Schweiz ernannt
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Helvetia Baloise Holding AG
|
09:29
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise gewinnt am Vormittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
07:00
|Jeder vierte Einbruch findet zwischen Zeitumstellung und Jahresende statt (EQS Group)
|
07:00
|One in four burglaries occurs between the clocks going back and the end of the year (EQS Group)
|
23.11.26
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Nachmittag stärker (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Montagmittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Helvetia’s total loss insurance wins Swiss Insurance Innovation Award (EQS Group)
|
20.11.26
|Totalschadenkasko von Helvetia gewinnt Swiss Insurance Innovation Award (EQS Group)
|
18.11.26
|SLI aktuell: SLI verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste (finanzen.ch)
Analysen zu Helvetia Baloise Holding AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDoch kein Aufatmen nach NVIDIA-Wende: SMI gibt nach -- DAX erhält ebenfalls Dämpfer – Nikkei mit kräftigen Gewinnen bei durchwachsenem Asien-Handel
Am heimischen Aktienmarkt geht es leicht abwärts. Der DAX zeigt sich unterdessen ebenfalls tiefer. In Fernost sind am Dienstag uneinheitliche Entwicklungen zu sehen.