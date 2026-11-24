Die Aktionäre schickten das Papier von Helvetia Baloise nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,4 Prozent auf 220,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'728 Punkten steht. In der Spitze legte die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 221,00 CHF zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 219,60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 22'797 Helvetia Baloise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.11.2026 bei 231,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 183,40 CHF. Der derzeitige Kurs der Helvetia Baloise-Aktie liegt somit 20,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,20 CHF. Im Vorjahr erhielten Helvetia Baloise-Aktionäre 9,27 CHF je Wertpapier.

Die Vorlage der Q4 2027-Finanzergebnisse wird am 17.03.2027 erwartet.

Experten taxieren den Helvetia Baloise-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,77 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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