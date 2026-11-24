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24.11.2026 16:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Nachmittag mit Kursplus
Die Aktie von Helvetia Baloise gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Helvetia Baloise konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 220,40 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Helvetia Baloise nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,4 Prozent auf 220,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'728 Punkten steht. In der Spitze legte die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 221,00 CHF zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 219,60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 22'797 Helvetia Baloise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.11.2026 bei 231,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 183,40 CHF. Der derzeitige Kurs der Helvetia Baloise-Aktie liegt somit 20,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,20 CHF. Im Vorjahr erhielten Helvetia Baloise-Aktionäre 9,27 CHF je Wertpapier.
Die Vorlage der Q4 2027-Finanzergebnisse wird am 17.03.2027 erwartet.
Experten taxieren den Helvetia Baloise-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,77 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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