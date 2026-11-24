Um 12:28 Uhr ging es für das Helvetia Baloise-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 220,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'677 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Helvetia Baloise-Aktie bei 221,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 219,60 CHF. Bisher wurden via SIX SX 10'288 Helvetia Baloise-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 16.11.2026 auf bis zu 231,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Helvetia Baloise-Aktie liegt somit 4,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (183,40 CHF). Derzeit notiert die Helvetia Baloise-Aktie damit 20,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,20 CHF, nach 9,27 CHF im Jahr 2025.

Die Helvetia Baloise-Bilanz für Q4 2027 wird am 17.03.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,77 CHF je Aktie in den Helvetia Baloise-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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