Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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24.09.2026 09:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Donnerstagvormittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Helvetia Baloise. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 214,60 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Helvetia Baloise nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,6 Prozent auf 214,60 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'731 Punkten steht. Die Helvetia Baloise-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 214,20 CHF ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 214,60 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 6'069 Helvetia Baloise-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (226,60 CHF) erklomm das Papier am 17.09.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 09.03.2026 Kursverluste bis auf 183,40 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 14,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 9,27 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,19 CHF.
Die kommende Q4 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.03.2027 veröffentlicht.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Helvetia Baloise ein EPS in Höhe von 11,78 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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