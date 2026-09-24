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Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201

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24.09.2026 16:29:00

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Nachmittag mit Abschlägen

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Helvetia Baloise. Die Helvetia Baloise-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 213,40 CHF ab.

Helvetia Baloise
213.76 CHF -1.51%
Kaufen Verkaufen

Die Helvetia Baloise-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 213,40 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'758 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Helvetia Baloise-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 212,40 CHF aus. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 214,60 CHF. Bisher wurden heute 38'582 Helvetia Baloise-Aktien gehandelt.

Am 17.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 226,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 183,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Helvetia Baloise-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 9,27 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,19 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2027 dürfte Helvetia Baloise am 17.03.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,78 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ralph Dinkel / Baloise Holding AG
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