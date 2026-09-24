Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Mittag auf rotem Terrain

Um 12:28 Uhr rutschte die Helvetia Baloise-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,1 Prozent auf 213,40 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'717 Punkten realisiert. Die Helvetia Baloise-Aktie sank bis auf 212,40 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 214,60 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 24'452 Helvetia Baloise-Aktien umgesetzt.

Am 17.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 226,60 CHF. Derzeit notiert die Helvetia Baloise-Aktie damit 5,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 183,40 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Helvetia Baloise-Aktie 14,06 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF an Helvetia Baloise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,19 CHF.

Die Helvetia Baloise-Bilanz für Q4 2027 wird am 17.03.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 11,78 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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