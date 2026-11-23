Die Helvetia Baloise-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 218,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'486 Punkten tendiert. Die Helvetia Baloise-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 218,80 CHF aus. Die grössten Abgaben verzeichnete die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 216,80 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 216,80 CHF. Von der Helvetia Baloise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'677 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 231,00 CHF erreichte der Titel am 16.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Helvetia Baloise-Aktie somit 5,45 Prozent niedriger. Am 09.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 183,40 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Helvetia Baloise-Aktie derzeit noch 16,03 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,20 CHF, nach 9,27 CHF im Jahr 2025.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.03.2027 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Helvetia Baloise im Jahr 2026 11,77 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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