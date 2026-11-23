Die Aktionäre schickten das Papier von Helvetia Baloise nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,5 Prozent auf 219,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'607 Punkten notiert. In der Spitze legte die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 219,60 CHF zu. Bei 216,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 18'012 Helvetia Baloise-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 231,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Helvetia Baloise-Aktie. Am 09.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 183,40 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Helvetia Baloise-Aktie ist somit 16,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Helvetia Baloise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,20 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Helvetia Baloise 9,27 CHF aus.

Helvetia Baloise wird die nächste Bilanz für Q4 2027 voraussichtlich am 17.03.2027 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Helvetia Baloise einen Gewinn von 11,77 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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