Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Freitagnachmittag mit Kursverlusten

Um 16:28 Uhr fiel die Helvetia Baloise-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 210,80 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'380 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Helvetia Baloise-Aktie bisher bei 210,20 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 217,20 CHF. Bisher wurden heute 62'714 Helvetia Baloise-Aktien gehandelt.

Bei 226,60 CHF markierte der Titel am 17.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Helvetia Baloise-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (183,40 CHF). Der derzeitige Kurs der Helvetia Baloise-Aktie liegt somit 14,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,20 CHF, nach 9,27 CHF im Jahr 2025.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2027 dürfte Helvetia Baloise am 17.03.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Helvetia Baloise-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,77 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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