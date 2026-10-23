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23.10.2026 12:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Mittag mit Abschlägen
Die Aktie von Helvetia Baloise gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 2,4 Prozent auf 212,00 CHF.
Die Helvetia Baloise-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 2,4 Prozent auf 212,00 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'366 Punkten liegt. Im Tief verlor die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 211,20 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 217,20 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 36'487 Helvetia Baloise-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 226,60 CHF erreichte der Titel am 17.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 183,40 CHF. Dieser Wert wurde am 09.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Helvetia Baloise-Aktie mit einem Verlust von 13,49 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass Helvetia Baloise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,20 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Helvetia Baloise 9,27 CHF aus.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2027 dürfte Helvetia Baloise am 17.03.2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Helvetia Baloise im Jahr 2026 11,77 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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