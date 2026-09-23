Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Die Helvetia Baloise-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 218,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'860 Punkten notiert. Die Helvetia Baloise-Aktie sank bis auf 218,00 CHF. Bei 220,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 2'368 Helvetia Baloise-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (226,60 CHF) erklomm das Papier am 17.09.2026. Der aktuelle Kurs der Helvetia Baloise-Aktie ist somit 3,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2026 auf bis zu 183,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,95 Prozent könnte die Helvetia Baloise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,19 CHF. Im Vorjahr erhielten Helvetia Baloise-Aktionäre 9,27 CHF je Wertpapier.

Voraussichtlich am 17.03.2027 dürfte Helvetia Baloise Anlegern einen Blick in die Q4 2027-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Helvetia Baloise-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,78 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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