Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Nachmittag in Rot

Die Helvetia Baloise-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 215,80 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'804 Punkten steht. Die Helvetia Baloise-Aktie sank bis auf 215,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 220,00 CHF. Von der Helvetia Baloise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 57'756 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.09.2026 bei 226,60 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Helvetia Baloise-Aktie derzeit noch 5,00 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.03.2026 bei 183,40 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Helvetia Baloise-Aktie mit einem Verlust von 15,01 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Helvetia Baloise seine Aktionäre 2025 mit 9,27 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,19 CHF je Aktie ausschütten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.03.2027 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Helvetia Baloise im Jahr 2026 11,78 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Helvetia Baloise-Aktie

Helvetia Baloise-Aktie höher: VivaFlex für flexible Altersvorsorge lanciert

Helvetia Baloise-Aktie tiefrot: Dennis Giavina zum Technologie-Chef Schweiz ernannt

Helvetia Baloise Aktie wird belohnt: Fusion zahlt sich bei der Rendite bereits aus - Stellenabbau